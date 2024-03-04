В Кремле высказались о контактах Путина и Пашиняна Песков сообщил, что контактов Путина и Пашиняна в настоящее время нет в графике

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Никол Пашинян, Владимир Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что контакты президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна могут быть оперативно организованы при необходимости. Представитель Кремля добавил, что пока их в графике нет, сообщил журналистам

Нет, в настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем при необходимости, конечно, [такие контакты] могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы, — сказал Песков.

В середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в вопросе Украины. Он обосновал свою позицию, сославшись на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, подписанную бывшими советскими республиками, включая Россию и Украину, которые признали границы друг друга.