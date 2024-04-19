В Кремле высказались о готовившемся покушении на Зеленского Песков: у России нет комментариев о якобы готовившемся покушении на Зеленского

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Россия не может прокомментировать новости о якобы готовившемся в Польше покушении на президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сказать по этому поводу нечего, передает ТАСС.

Никак [не можем прокомментировать], у нас нет никаких комментариев в этой связи, — сказал Песков.

Ранее СБУ заявила, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши и «сотрудничал с военной разведкой России».

В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам, чтобы помочь им «спланировать покушение на президента Украины» во время его пребывания в Польше. В украинском ведомстве добавили, что, завладев информацией, СБУ передала ее сотрудникам органов правопорядка Польши, которые впоследствии провели задержание подозреваемого.

Мужчину арестовали, ему предъявили обвинение по статье польского Уголовного кодекса о содействии иностранным спецслужбам. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.