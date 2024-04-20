В Кремле высказались о гибели военкора «Известий» в зоне СВО Песков назвал большой трагедией гибель военкора «Известий» в зоне спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции. Он назвал случившееся большой трагедией, передает РИА Новости. По его словам, Вооруженные силы Украины делают российских журналистов своими целями.

Мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семена Еремина... И это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов, — сказал он журналистам.

О том, что Еремин погиб в зоне СВО, стало известно накануне. Ему было 42 года. Он скончался в результате атаки FPV-дрона на Запорожском направлении во время съемок. Последний его репортаж вышел за два дня до этого.

Он работал военкором в «Известиях» с 2017 года. С самого начала спецоперации по защите Донбасса рассказывал о событиях на фронте. За свою работу военкор был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала их съемочная группа. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. При этом ВСУ пытались добить раненых, преследуя их машину с помощью беспилотника.