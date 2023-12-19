Анастасия Аржевитина

В Кремле высказались о формате новогоднего обращения Путина Песков: Кремль не будет раскрывать формат обращения Путина в Новый год

19 декабря 2023 в 12:54

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время новогоднего обращения к гражданам России