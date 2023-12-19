Кремль не будет объявлять о формате обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны в новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, подобных анонсов никогда не было.
Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году, — отметил представитель Кремля.
Традиционно каждый год российский лидер обращается к народу за несколько минут до боя курантов. В 2022 году Путин отказался от привычного новогоднего выступления на фоне Кремля и поздравил граждан в окружении военнослужащих РФ.
В прошлую новогоднюю ночь речь президента прослушали 44,6% телезрителей. Чаще всего россияне смотрели выступление главы государства на Первом канале (14,3%) и канале «Россия» (9,8%). Также Первый канал собрал у экранов 12,5% аудитории праздничным шоу «Новогодняя ночь на Первом». Только после полуночи шоу продолжили смотреть 7,8% телезрителей. «Голубой огонек на Шаболовке» по каналу «Россия» до полуночи смотрели 9,6%, и 7,4% населения страны продолжили смотреть его после поздравления президента.
Ранее Путин признался, что пока не выбрал подарки на Новый год близким. По словам главы государства, у него не было возможности сходить в магазин. На вопрос о планах в новогоднюю ночь президент ответил, что встретит праздник за столом в кругу близких людей, выпив бокал шампанского и беседуя на бытовые темы.