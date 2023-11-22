В Кремле высказались о договоренностях Израиля с ХАМАС Песков: Кремль приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС

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Дмитрий Песков

Россия и большинство стран мира положительно относятся к соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, касающемуся прекращения огня и освобождения заложников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, за последнее время это первые хорошие новости из сектора Газа.

Положительно, — сказал Песков в ответ на вопрос, как Россия воспринимает эти договоренности.

Как подчеркнул представитель Кремля, большинство стран, включая Россию, неоднократно призывали стороны палестино-израильского конфликта к перемирию. Он отметил, что на базе гуманитарных пауз можно в будущем «выстраивать контуры» попыток к устойчивому урегулированию проблемы на Ближнем Востоке.

Ранее кабинет министров Израиля заявил о положительном решении по сделке с палестинской группировкой об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы ХАМАС выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва приветствует договоренности Израиля и ХАМАС, к которым призывала с начала эскалации конфликта. Она также высоко оценила роль Катара, который принимал участие в заключении соглашения как посредник.