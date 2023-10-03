В Кремле выразили отношение к экс-сенатору Рыжкову Песков: Кремль с большим уважением относится к экс-сенатору Рыжкову

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Президент России Владимир Путин и Николай Рыжков

Кремль с большим уважением относится к бывшему сенатору от Белгородской области Николаю Рыжкову, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, такие опытные политики, как Рыжков, многое сделали для России, на их примере можно учить детей.

Трудно переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны. Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, здоровье, это действительно люди экстраординарные. И поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере, — сказал Песков.

Ранее бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков сдал мандат сенатора, представлявшего интересы губернатора Белгородской области. Полномочия 94-летнего политика досрочно прекратили 25 сентября.

Рыжков являлся членом верхней палаты парламента с 2003 года. В последний раз его наделил полномочиями сенатора губернатор региона Вячеслав Гладков в 2021 году. В настоящий момент Белгородскую область в Совфеде представляет лишь экс-губернатор региона Евгений Савченко, вошедший в верхнюю палату парламента РФ в 2020 году от облдумы.

С началом спецоперации России на Украине в 2022 году сенатор оказался в санкционных списках Украины, США, Великобритании и ряда других стран. Рыжков, родившийся 28 сентября 1929 года в селе Дылеевка Донецкой области (сейчас ДНР) в семье потомственного шахтера, остается последним живущим главой правительства СССР. Он был старейшим членом Совфеда.