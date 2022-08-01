В Кремле выразили поддержку Белграду в ситуации вокруг Косово Песков: Москва полностью поддерживает Сербию в ситуации с Косово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия абсолютно поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, требования Приштины выглядят необоснованными, сторонам важно проявить благоразумие.

Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписании договора о взаимной военной помощи пока не стоит на повестке дня. Песков редположил, что нынешний конфликт между Белградом и Приштиной, по сути, отложен на месяц.

Представитель Кремля добавил, что западные страны, признавшие независимость Косово, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.

Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.

Позднее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в случае обострения ситуации между Сербией и Косово Россия будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт. Он напомнил, что между странами существует договор о дружбе.