В Кремле выразили отношение к дисквалификации Валиевой Песков: решение о наказании Валиевой политизировано и Москва не согласна

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Камила Валиева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой политизированным, передает РИА Новости. По его словам, Москва не согласна с этим и должна защищать интересы своих спортсменов до конца, задействуя имеющиеся апелляционные механизмы.

Разумеется, мы не согласны с этим... С моей точки зрения, конечно, политизированное (решение). Если есть какие-то механизмы апелляции... то, безусловно, они должны быть задействованы, — сказал Песков.

У фигуристки Камилы Валиевой заберут все титулы, которые она завоевала с даты начала дисквалификации, сообщает Telegram-канал SHOT. С 25 декабря 2021 года. Фигуристка успела стать чемпионкой России и Европы в 2022 году, чемпионкой России по прыжкам, завоевала золото двух этапов Гран-при России 2022/2023 и еще одного этапа в сезоне 2023/2024, серебро Чемпионата России 2023, финала Гран-при России 2022/2023 и бронзу Чемпионата России 2024.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Разбирательство по допинг-делу Валиевой шло почти два года. В пробе спортсменки нашли запрещенное вещество триметазидин. Срок ее отстранения от соревнований будет отсчитываться с 25 декабря 2021-го, когда она сдала пробу.