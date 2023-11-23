В Кремле выразили надежду на сохранение Арменией вектора внешней политики Песков выразил надежду, что Ереван останется союзником Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Ереван не изменит вектор своей внешней политики и останется союзником Москвы. Он добавил, что РФ сожалеет об отсутствии представителей Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое участие. Мы надеемся, что Армения не меняет вектор своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим стратегическим партнером — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать, — заявил Песков.

Ранее в МИД Армении сообщили, что министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске 23 ноября.

До этого об отказе от участия в саммите объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава армянского правительства в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Ранее Пашинян заявил, что республика не планирует покидать ОДКБ. По его словам, страна решила не принимать участия в мероприятиях организации по разным причинам. Также он отметил, что Ереван работает над диверсификацией отношений в сфере безопасности.