В Кремле выразили надежду, что целями Баку являются только военные объекты Песков: Москва надеется, что целями Баку являются только военные объекты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона слышит все заявления представителей Азербайджана по ситуации в Карабахе, заявил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что целями Баку в регионе действительно являются исключительно военные объекты, а не гражданская инфраструктура.

Мы слышим заявления из Баку о том, что целями являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям. Хотим надеяться, что так оно и есть. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что нет никаких оснований считать, что в Карабахе проводится этническая чистка. По его словам, Россия находится в постоянном контакте с азербайджанской стороной и доносит ей свои озабоченности.

Также Песков сообщил о планах президента РФ Владимира Путина провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, сроки беседы находятся на этапе согласования. При этом контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока что не запланировано.

Разговор с Баку продолжается на рабочем уровне. При необходимости президенты проведут переговоры, однако пока что ее нет, уточнил Песков.