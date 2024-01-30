В Кремле встревожены уровнем напряженности на Ближнем Востоке Песков: уровень напряженности на Ближнем Востоке очень тревожный

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Уровень напряженности на Ближнем Востоке является очень тревожным, Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что сейчас пришло время для принятия решений по деэскалации конфликта, передает РИА Новости.

Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем, — сказал он.

Газета Politico ранее писала, что президент США Джо Байден поручил разработать планы ответного удара на нападение на американских военных в районе сирийско-иорданской границы. Авторы газеты отметили, что обсуждаемые варианты могут быть гораздо мощнее ранее рассматриваемых. При этом газета допускает, что ответные меры могут еще больше привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что атака беспилотного летательного аппарата на военный объект США в Иордании, которая привела к гибели трех американских военнослужащих и ранению многих других, свидетельствует о слабости Байдена.