В Кремле возмутились невыполнением зерновой сделки Песков: на Западе де -факто не выполняют вторую часть зерновой сделки по допуску продуктов РФ на рынки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на рынки не выполняется, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, США и страны ЕС по-прежнему делают лукавые заявления о том, что на российское продовольствие и удобрения западные санкции не распространяются. Однако по факту вывоз отечественных продуктов и удобрений затруднен и ограничен.

Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей Соединенных Штатов Америки, ряда европейских государств о том, что дескать на российское продовольствие, на российские удобрения никакие санкции не распространяются. Де-юре это действительно так. Но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднен и весьма ограничен, — заявил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Тем не менее по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся государствам, было загружено всего два корабля из 87. На них вывезли только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн.

Президент России добавил, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. Он предложил задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

В июле Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку с целью решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.