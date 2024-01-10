В Кремле восхитились Костомаровым Песков: Костомаров является примером абсолютной силы воли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров является примером абсолютной силы воли. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», спортсмен показывает важный пример для других.

Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример, важный для многих ребят сейчас! — сказал Песков.

В конце декабря Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, вместе со своей женой Оксаной Домниной станцевал на льду под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». На кадрах видно, как супруги приплясывают на стадионе возле музыкальной колонки.

Костомаров ранее заявлял, что мечтает как можно скорее вернуться к привычной жизни. По его словам, настало время посвятить себя семье. Фигурист каждый день много работает в спортзале и бассейне, а также освоил протезы. Он признался, что его главным желанием было снова выйти на лед на коньках, а когда это произошло, он понял, насколько это тяжело.

17 декабря фигурист впервые выступил на коньках, это произошло в рамках юбилейного шоу Ильи Авербуха. Костомаров отметил, что во время нахождения в больнице не ощущал боли до того момента, пока ему не сказали о необходимости ампутировать руки и ноги.