Ушаков увидел символизм во встрече Путина и Уиткоффа Ушаков: беседа Путина и Уиткоффа в годовщину встречи на Эльбе стала символичной

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Тот факт, что беседа президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Кремле состоялась в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе, является символичным, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, это событие «символизирует боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом», передает ТАСС.

Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск, — сказал Ушаков.

Речь идет о событии, произошедшем 25 апреля 1945 года. Тогда войска 1-го Украинского фронта и войска 1-й армии США встретились в районе города Торгау на реке Эльбе.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала фотографии с переговоров Путина и Уиткоффа в Москве. На них видно, как глава государства улыбается и пожимает руку высокопоставленному зарубежному гостю. В переговорах также принимали участие Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По словам Ушакова, встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа и была конструктивной. Он отметил, что Москва и Вашингтон сблизились не только по Украине, но и по ряду международных вопросов. В ходе беседы обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.