В Кремле увидели разлад в коллективном Западе Песков заявил о разладе в коллективном Западе и давлении на Киев из-за провала контрнаступления

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очевиден возможный разлад в коллективном Западе в свете неудач украинского контрнаступления, передает РИА Новости. Он добавил, что нарастает давление на Киев, чтобы он стоял «до последнего солдата».

О неудачах должны все-таки говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб. Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну это очевидно, — сказал Песков.

Ранее источники из числа украинских чиновников рассказали американскому изданию The Washington Post о том, что Киев не может откладывать контрнаступление, он должен достичь успехов летом и осенью, чтобы показать Западу, что может противостоять России. При этом собеседники издания признали, что наступление приведет к значительной потере техники и большим человеческим жертвам.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в свою очередь отметил, что ВСУ ничего не добились за время проведения контрнаступления. Он считает, что все «достижения» в контрнаступлении ВСУ отмечены только в отчетах. Эти данные ценности не имеют, поскольку в них говорится о целях, находящихся далеко от передовой.