В Кремле уверены в возможностях Центробанка Песков: ЦБ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал санкции, введенные США в отношении Московской биржи, добавив, что Кремль думает над ответными действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам страны.

Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается, — сказал Песков.

Сегодня, 13 июня, в Центробанке сообщили, что введенные в отношении Московской Биржи санкции изменяют структуру торговли на валютном рынке, но не влияют на объем валюты от экспорта и на спрос на нее для платы за импорт. По данным регулятора, баланс на валютном рынке остается неизменным.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк РФ придерживается позиции по достижению инфляции в 4%. По ее словам, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Однако слова Набиуллиной удивили некоторых участников форума. Председатель ЦБ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, хорошо ли она подумала, уверенно ответила, что она подумала хорошо.