В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина Песков не стал комментировать возможные переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

Тема возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече комментироваться не будет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, когда о визите китайского лидера в Москву будет объявлено официально, тогда можно будет «что-то говорить», передает ТАСС.

Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить, — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что согласно обычной практике объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами.

Ранее Reuters сообщил, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву, где встретится с президентом России. При этом Песков ранее не стал опровергать или подтверждать возможный визит.

Путин пригласил китайского лидера в Москву в ходе переговоров по видеосвязи в конце 2022 года. По словам главы государства, эта встреча покажет миру прочность российско-китайских связей и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

13 марта источники The Wall Street Journal сообщили, что после переговоров с российским лидером Си Цзиньпин намерен созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что запланированные встречи отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении конфликта на Украине.