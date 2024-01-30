В Кремле указали на несправедливость CAS к Валиевой Песков: Москва не согласна с решением CAS о дисквалификации Валиевой

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Камила Валиева

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и присуждении конькобежцам третьего места несправедливы, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва не согласна и не принимает данные решения, передают «Известия».

Мы их не принимаем. <...> Мы с вами по возвращении из Китая с Олимпиады чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались, — подчеркнул Песков.

При этом, считает пресс-секретарь президента РФ, необходимо продолжать работу со всеми соответствующими структурами. Он добавил, что также нужно максимально использовать возможности для оспаривания подобных решений и защиты прав российских спортсменов.

29 января 2024 года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой. Все ее результаты с 21 декабря 2021 года, когда проходил чемпионат России в Санкт-Петербурге, будут аннулированы.

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что фигуристка сможет обжаловать решение в Верховном суде Швейцарии в течение 30 дней. Эксперт уточнила, что апелляция может быть подана только по процессуальным основаниям.