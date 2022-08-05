В Кремле указали на главную ошибку США в диалоге по обмену заключенными Песков раскритиковал США за публичное обсуждение вопроса об обмене заключенных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Администрация президента России

В Кремле считают недопустимым публичное обсуждение вопроса об обмене заключенными с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, США допускают ошибку, используя «мегафонный способ» решения проблемы.

Если мы будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обмена, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, и поэтому никаких комментариев мы давать не будем, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что канал, по которому Россия и США могут обсуждать обмен заключенными, был согласован президентами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом во время переговоров в Женеве в прошлом году. Теперь же его работоспособность ставится под сомнение ввиду публичной огласки деталей со стороны США.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан. Госсекретарь США Энтони Блинкен также изъявил желание обсудить тему заключенных с российским коллегой Сергеем Лавровым.