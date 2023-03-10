В Кремле предупредили о возможных провокациях в Абхазии и Южной Осетии Песков заявил о рисках провокаций в Абхазии и Южной Осетии на фоне протестов в Грузии

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Участники акции протеста у здания парламента Грузии

На фоне протестов оппозиционных сил в Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии могут быть предприняты провокации, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, которое приводит ТАСС, риск осложнения ситуации в республиках довольно велик.

Риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть, — сказал Песков.

Также он заявил, что отклоненный грузинский законопроект об иноагентах не имеет никакого отношения к России. Спикер Кремля подчеркнул, что проект был разработан грузинскими властями. Кроме этого, Песков указал на антироссийские элементы в происходящих в Грузии событиях.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, при этом многих членов оппозиционных партий не допустили на заседание парламента. Это спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией. 8 марта стычки оппозиции с полицией продолжились.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.

Позже участники протестов в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку. Также протестующие потребовали досрочных выборов. 10 марта парламент Грузии официально прекратил рассмотрение обоих законопроектов об иноагентах.