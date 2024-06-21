Песков: сотрудничество РФ с партнерами не направлено против третьих стран

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Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция стран Запада на поездку российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызывает недоумение. По его словам, партнерство Москвы с другими государствами никогда не было направлено против третьих стран, оно направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют во взаимодействии, передает ТАСС.

Сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран, — указал представитель Кремля.

Накануне, 20 июня, Путин заявил, что российские власти рассчитывают, что заключенный с Корейской Народно-Демократической Республикой договор о сотрудничестве станет фактором, который будет сдерживать кризис на полуострове. Он отметил, что в соглашении нет ничего нового. Также президент заявил, что Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы. По его словам, российская помощь КНДР будет идти только в случае агрессии.

Ранее Путин сообщил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. По его мнению, партнерство может развиваться в соответствии с заключенным договором о стратегическом взаимодействии.