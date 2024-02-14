В Кремле сравнили закон о конфискации с похожими мерами времен СССР Песков: закон о конфискации имущества не имеет ничего общего с практикой СССР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России не имеет ничего общего с практикой конфискации, которая была в советское время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, все тревоги по этому поводу беспочвенны.

Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной, — сказал представитель Кремля.

В среду, 14 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у лиц, осужденных за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и за преступления против государства. Конфискации будут подлежать лишь деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или использованные для осуществления противоправной деятельности.

Ранее глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон также предусматривает возможность лишения государственных наград и почетных званий. При этом он не будет иметь обратной силы, поэтому конфискация имущества не затронет тех, кто уже осужден за фейки про армию.

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что под действие этого закона может подпасть значительная часть так называемой творческой интеллигенции и шоу-бизнеса. По его словам, изъятие имущества за дискредитацию армии России, фейки и другие нарушения станет хорошим наказанием для тех, кто поливает Россию грязью.