В Кремле сравнили помощь ЕС Украине со сжиганием денег в бездонной бочке Песков: Европе все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке

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Дальнейшая финансовая поддержка Украины — это вопрос самих европейцев, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, странам ЕС становится все сложнее «палить деньги в бездонной украинской бочке».

Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что из-за бюджетного кризиса в Германии Украина рискует не получит обещанную ей ЕС помощь в размере €50 млрд. По данным западных СМИ, Киев может оказаться без поддержки еще и по причине усиления ультраправых партий в Европе, в частности, победы правой партии на выборах в Нидерландах.

До этого Украину с бездонной бочкой сравнила депутат бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт. Она отметила, что Германия стала вторым крупнейшим поставщиком вооружений Украине после США. При этом парламентарий отметила, что Вашингтон стал постепенно отстраняться от Киева, а некоторые страны ЕС, например, Словакия, вовсе не хотят тратиться на «отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий».