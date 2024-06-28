В Кремле назвали противника налаживания отношений с Москвой Песков: при фон дер Ляйен отношения России и ЕС не нормализуются

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Урсула фон дер Ляйен

Нормализация отношений между Россией и Евросоюзом вряд ли возможна в ближайшей перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сохранение поста Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии. По его словам, последняя не является сторонницей налаживания отношений Москвы и Брюсселя, передает URA.RU.

Фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС с Россией. Не думаем, что европейская дипломатия будет действовать в плане нормализации отношений с Россией. Перспективы отношений с Брюсселем плохие, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что за продолжение конфронтации с РФ выступает не только глава Еврокомиссии. Против нормализации также выступает Кая Каллас, которая возглавит дипломатическую службу ЕС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что итоги выборов во Франции представляют интерес для России. Однако, подчеркнул он, этот процесс — сугубо внутреннее дело Парижа. Он добавил, что Москва видит динамику потери популярности у некоторых политических сил Франции и рост у других.

Пресс-секретарь президента РФ также обращал внимание, что Россия сохраняет готовность к диалогу с Францией ради дела, никаких условий для этого не требуется. По его словам, инициатором «сворачивания отношений» выступил Париж, а не Москва. В Кремле считают такую линию недальновидной.