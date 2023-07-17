В Кремле объяснили, почему сохраняют каналы диалога с Западом Песков: каналы диалога с Западом нужны в самые острые моменты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не развивает отношения с западными странами, однако сохраняет каналы диалога, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, разрывать связи с Западом полностью не нужно, в острые моменты они могут пригодиться. Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли атака Крымского моста стать поводом для полного разрыва дипотношений между Москвой, Вашингтоном и Лондоном.

Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. <...> В самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, каналы для диалога все равно нужны, — сказал Песков.

Он отметил, что вопрос не совсем корректный.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Впоследствии стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль знает ответственных за атаку и мотивы. При этом Песков отметил, что пока не может сказать о каких-либо конкретных шагах. Однако в конечной перспективе ответом Москвы будет достижение всех целей военной операции, заявил Песков.