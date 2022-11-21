В Кремле рассказали, будут ли добиваться смены власти в Киеве в ходе СВО Песков: смена власти не является целью спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия достигнет своих целей на Украине, но смена власти не является задачей СВО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это подтверждается в том числе и заявлениями президента РФ Владимира Путина.

Нет, президент об этом уже говорил, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, достичь целей СВО можно разными способами и в разных форматах.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. По его словам, необходимо принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

Самой Украине также следует вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя с провозглашением независимости, включая уважение прав своих граждан, нейтралитет и статус безъядерного государства, отметил Косачев.

Ранее президент России заявил, что в стране с уважением относятся к украинскому народу и украинской культуре, включая ее язык и литературу. По его словам, эта политика сохранится и впредь. В России живут три миллиона украинцев, к ним относятся точно так же, как и к русским. Путин также подчеркнул, что в РФ «никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка».