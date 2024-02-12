В Кремле сообщили, состоится ли встреча Путина с главой ЦАР Песков: встреча Путина с главой ЦАР пока не запланирована

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Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадера пока не запланирована, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, у российского лидера очень насыщенный график.

Весьма и весьма насыщенный график у президента [РФ]. В настоящий момент таких встреч нет в этом графике, — уточнил Песков.

До этого Дмитрий Песков заявил, что российский лидер едва ли посетит КНДР в феврале — марте. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин намерен посетить Турцию до выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Точные даты визитов Песков не назвал, но, по его словам, эти зарубежные поездки находятся на стадии согласования.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что визит президента РФ в Турцию находится на стадии подготовки. По его словам, зарубежная поездка состоится в феврале.

Как рассказал помощник Путина, на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тема украинского урегулирования станет одной из ключевых. Кроме того, Ушаков заверил, что Москва готова к мирным обсуждениям с Киевом, однако украинские власти «сами себе запретили такие переговоры».