В Кремле сообщили, планирует ли Путин встретиться с послом США Песков: отдельной встречи Путина с послом США не планируется

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Отдельной встречи президента России Владимира Путина с послом США в РФ Линн Трейси не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее в Кремле сообщили, что 5 апреля Путин примет верительные грамоты у 17 новых послов иностранных государств, церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Нет, не планирует, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля ранее сообщил, что на церемонии вручения верительных грамот Путин выступит с «достаточно объемной» речью, посвященной вопросам внешнеполитической проблематики. Начало мероприятия запланировано на 15:00.

Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву в конце января. Прежде дипломат уже работала в российской столице в должность замглавы американской дипмиссии в 2014-2017 годах. Трейси стала первой женщиной, возглавившей посольство США в Москве. Известно, что она уроженка штата Огайо, ей 59 лет. Трейси владеет русским языком. В начале года, перед отъездом в Россию, она встретилась с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, детали той встречи не раскрывались.

Посольство США сообщало, что Трейси уделит внимание поддержанию диалога между странами и связей между их народами в период «беспрецедентной напряженности» в отношениях. В дипмиссии также отмечали, что посол займется защитой интересов граждан США, задержанных в России.