В Кремле назвали условия для диалога с Киевом Песков: Россия открыта для диалога по Украине для достижения своих целей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это возможно для достижения целей Москвы.

Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно, — указал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков на это заявил, что Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ.

При этом член Совфеда заявил, что переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более плохих для Украины. Цеков уверен, что сейчас Зеленский просто продлевает «собственную агонию и агонию Украины» в надежде получить от Запада как можно больше средств.