В Кремле сообщили об ответе на визовые ограничения российским дипломатам Песков: Москва будет зеркально отвечать на визовые ограничения российским дипломатам

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России зеркально ответит на неадекватные визовые ограничения российским дипломатам и участникам международных мероприятий со стороны Запада, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, власти Литвы, Польши, Латвии и Эстонии заняли «крайнюю позицию» в этом вопросе, и Москва отреагирует в соответсвии с принципом взаимности, передает РИА Новости.

Конечно, если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений, — заявил Песков.

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, начиная с 19 сентября.