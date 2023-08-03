В Кремле сообщили о выходе России из кризиса Песков заявил о выходе России из кризиса и увидел перспективы быстрого развития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия вышла из кризиса и имеет перспективы для быстрого развития, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на лекции на форуме «Территория смыслов». По его словам, которые приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа», это уникальный случай.

Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать быстрое по сегодняшний меркам развитие. Это уникально. Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что патриотизм россиян помогает двигать страну вперед в сложных условиях. Песков уверен, что жители гордятся Россией, так как страна не «провалилась в пропасть» в экономическом, социальном и других планах после санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что страна не будет жить по правилам, которые навязываются другими странами. Песков высказал мнение, что коллективный Запад ведет борьбу против России, поскольку хочет жить не по международному праву, а по своим правилам, однако начавшееся изменение системы координат в мире закончится тем, что суверенность и уважение станут основными ценностями.