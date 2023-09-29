В Кремле сообщили о возможной встречи Путина с военнослужащими Песков: Путин может провести 29 сентября встречу с военнослужащими

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, может провести встречу с военнослужащими, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он рассказал, что президент сегодня работает в Кремле.

Сегодня мы не исключаем общения с военнослужащими. Детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас, — сказал Песков.

Накануне вечером российский лидер провел встречу с командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Путин поручил Трошеву у заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он отметил, что Трошев сам ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

10 июля Песков сообщил, что 29 июня Путин встречался в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер». В мероприятии участвовали 35 человек, в том числе Пригожин.

Песков рассказал, что президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения. Он добавил, что Путин дал оценку действиям ЧВК в ходе СВО, а также свою оценку событиям, произошедшим в РФ 24 июня