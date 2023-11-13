В Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов России и Сенегала Президенты России и Сенегала обсудили гуманитарную ситуацию в Газе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сенегальским коллегой Макки Саллом ближневосточный конфликт и тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры лидеров прошли по инициативе сенегальской стороны. Также на них обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны высказали готовность развивать торгово-экономические и инвестиционные связи.

Проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут договориться о телефонных переговорах «за час». Однако пока, уточнил он, в планах российского лидера таких переговоров нет. Он подчеркнул, что повестка подобных разговоров всегда обширна и связана с очень широким спектром развития двусторонних отношений. Таким образом, он не исключил, что во время разговора лидеры могут обсудить в том числе и ситуацию в секторе Газа.

Перед этим Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Москвой. По словам представителя Кремля, Владимир Путин всегда открыт к контактам, тем более на высшем уровне, однако любые контакты должны быть результативными.