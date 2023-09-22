В Кремле сообщили о разработке концепции безопасности РФ и Белоруссии Песков: РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия разрабатывают совместную концепцию безопасности, пишет РИА Новости. О планах ее подготовки ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется, — сказал Песков.

В апреле 2023 года по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукaшенко Путин объявил о планах создания концепции безопасности Союзного государства. По cловам президента России, нужно заняться стратегическим планированием и укреплять системы безопасности Союзного государства для «уcтойчивого поступательного социально-экономического развития».

Позже Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны гарантии безопасности от России на cлучай внешней агрессии. Он также отметил, что Москва и Минск должны проанализировать договоры по безопасности или подписать новое соглашение для ее уcиления. При этом Песков отмечал, что Россия обязана рассмотреть вопрос обеспечения таких гарантий. Он добавил, что Минск является активным союзником Москвы и два государства имеют прочные связи. Песков подчеркнул, что работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии будет продолжаться.