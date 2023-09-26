В Кремле заявили о растущем успехе в борьбе с украинскими БПЛА Песков: военным все больше удается нейтрализовывать вражеские дроны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российским военным все больше удается нейтрализовывать вражеские беспилотники и минимизировать последствия их ударов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские военные все чаще сообщают об успешных отражениях украинских атак дронами.

Мы видим, что практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается. Опять же в данном случае все больше и больше этих беспилотников удается нейтрализовывать, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 25 сентября пытались атаковать территорию Курской области беспилотниками самолетного типа. Оба БПЛА были сбиты в небе средствами ПВО.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, все дроны самолетного типа, которые Киев планировал использовать для террористической атаки на Крым, были уничтожены.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию Белгородской области. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО. Всего в небе над Грайворонским городским округом уничтожено семь БПЛА самолетного типа ВСУ. По предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал.