В Кремле подтвердили продление зерновой сделки Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Россия продлевает зерновую сделку еще на 60 дней, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Ранее о пролонгировании сделки заявляла представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней, — сказал Песков.

22 июля 2022 года в Турции была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

14 марта Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. Он также вырaзил надежду, что условия России будут выполнены. Он считает, что продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.