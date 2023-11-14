В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по ТЭК Песков: совещание Путина по вопросам развития ТЭК перенесено

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Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое президент России Владимир Путин планировал провести 14 ноября, перенесено, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, многие темы из повестки дня уже были определены в рабочем порядке. О новой дате заседания станет известно позже, добавил Песков.

По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести, — сказал Песков.

Ранее Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что энергетическая отрасль в России должна стать полностью суверенной. Он отметил, что в энергетическую отрасль предстоит внести кардинальные изменения, в частности повысить объем и долю выпуска российского оборудования.

Путин добавил, что необходимо вывести на новый уровень подготовку кадров и создать механизмы финансирования инвестиционных проектов. Как подчеркнул президент, Россия ведет работу по формированию и внедрению отечественного оборудования для передачи электроэнергии и нефтегазового сектора.

В ходе выступления Путин также объяснил последствия попыток Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, которые многие годы обеспечивали благополучие европейских государств. По его словам, в результате действий ЕС экономика стран находится около нулевой отметки, а промышленное производство — в отрицательной зоне.