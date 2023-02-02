В Кремле оценили значимость американской ЧВК для ВСУ Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК «Моцарт» на Украине

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В Кремле не обладают информацией о том, что американская ЧВК «Моцарт» играет какую-либо значимую роль на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он призвал не преувеличивать роль частной военной компании в ходе спецоперации.

Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием, — сказал Песков.

Американская частная военная компания «Моцарт» прекратила свою деятельность на Украине под этим названием с 31 января, сообщил глава ЧВК Эндрю Мильбурн.

Ранее Telegraph сообщал, что Мильбурн и финансовый директор ЧВК «Моцарт» Эндрю Бейн поссорились из-за пожертвований. Использование данных средств никак не регулируется, при этом от добровольных пожертвований зависит существование ЧВК, отмечало издание.

До этого Мильбурн сообщил в интервью журналу Newsweek о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск, поэтому часто на передовую направляют новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки. Он также сообщил о недостатке финансирования его компании и предупредил, что это может отразиться на дальнейшей деятельности ЧВК на Украине.