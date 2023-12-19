В Кремле сообщили о ходе подготовки встречи Путина и Эрдогана Песков сообщил, что дата и место встречи Путина и Эрдогана пока не согласованы

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Президент РФ Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Дата, а также место встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не определены, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа над согласованием этих вопросов идет.

Пока нет. Будет согласовываться, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого пресс-секретарь президента России отмечал, что сроки поездки Путина в Турцию также пока неизвестны. Он уточнил, что дата будет определена после согласования графиков российского лидера и его турецкого коллеги.

Путин объявил о намерении посетить Турцию в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. Президент уточнил, что визит запланирован на 2024 год. Глава государства добавил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с президентом Турции Эрдоганом не совпали.

Ранее президент Турции по завершении визита в Грецию сообщил, что согласовал с Владимиром Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергетического ресурса.