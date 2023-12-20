В Кремле сообщили о готовящемся визите Мадуро Песков: сроки визита президента Венесуэлы в Россию согласовываются

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Президент РФ Владимир Путин с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен нанести официальный визит в Россию. Сейчас идет работа над согласованием сроков приезда, сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», до конца 2023 года визит не состоится.

Согласовываются сроки [визита Мадуро], сейчас можно сказать, что до конца года он уже не состоится. <...> Этот визит на повестке дня. <...> Как только сроки будут согласованы, этот визит состоится, — уточнил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о намерении посетить Турцию. Глава государства уточнил, что визит запланирован на 2024-й. Российский лидер добавил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не совпали.

Песков уточнил, что дата, а также место встречи президента России и турецкого лидера пока не определены. По его словам, работа над согласованием этих вопросов также находится на повестке.