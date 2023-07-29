В Кремле сообщили, как часто будут проводиться саммиты Россия — Африка Песков: саммиты Россия — Африка будут проводиться раз в три года

Фото: Терещенко Михаил/фотохост-агентство ТАСС

Пленарное заседание второго саммита Россия – Африка

Саммиты Россия — Африка будут проводиться регулярно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, их планируется созывать раз в три года. Именно такая частота зафиксирована в декларациях, добавил он.

Регулярность — да... условлено раз в три года проводить такие саммиты, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Второй по счету саммит Россия — Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

По завершении мероприятия гости саммита собрались на совместную фотосессию. На опубликованных кадрах президент РФ Владимир Путин пожал руки членам делегаций, а также пообщался с некоторыми из них лично.

Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Москва не исключает возможность проведения нового саммита Россия — Африка. Это будет уже третья встреча глав государств. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки проведения саммита еще не определены. Он заверил, что они будут уточнены в ближайшее время.

Песков добавил, что сокращение количества участников саммита Россия — Африка вызвано давлением на государства со стороны Запада. Он назвал данный факт возмутительным. В частности, на ситуацию влияют в том числе США и Франция. Они хотят воспрепятствовать участию африканских стран в форуме, отметил пресс-секретарь президента.