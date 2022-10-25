В Кремле сообщили, что Рогозину пока не нашли работу Песков сообщил, что кадровых решений по назначению Рогозина на новую должность пока не принималось

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Бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получил новой должности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле не говорят «наперед» о принятии кадровых решений. Рогозин ушел с поста директора госкорпорации 15 июля. Его место занял бывший зампред правительства РФ Юрий Борисов.

Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях, — заявил Песков.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса и два источника, близких к администрации президента РФ, написала, что бывший глава Роскосмоса может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Один из источников издания отметил, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский.

Глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в свою очередь заявил, что Рогозин мог бы стать руководителем Крымского федерального округа. По словам специалиста, Рогозин подходит в качестве кандидата для подобной должности из-за его патриотических воззрений и большого опыта госслужбы.