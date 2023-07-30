В Кремле сообщили, что Путин передал Ким Чен Ыну личное послание Песков сообщил о личном послании Путина Ким Чен Ыну

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну личное послание, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом содержание письма он раскрывать отказался.

Это было личное послание, — констатировал Песков.

Послание от президента лидеру КНДР вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он посетил Северную Корею в составе российской делегации 25 июля. Министр принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Освободительной войне.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что целью поездки Сергея Шойгу в КНДР могли быть переговоры о поставках вооружения. По его словам, министр обороны вряд ли посетил Пхеньян ради отдыха. При этом в Вашингтоне видят, что Москва стремится заручиться поддержкой по данному вопросу в как можно большем количестве стран, добавил Блинкен.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что Шойгу и Ким Чен Ын в ходе прошедшей встречи могли обсудить создание военного союза двух стран. Его целью может стать защита Северного морского пути. По словам политолога, кроме прочего, КНДР с самого начала поддерживала российскую СВО и действия Москвы.