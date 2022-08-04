Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». По его словам, в ходе беседы была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора, — сообщил Песков.

Также участники встречи обсудили предстоящие российско-турецкие переговоры, добавил он.

Ранее МИД РФ также призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В заявлении ведомство подчеркивается, что урегулирование имеющихся противоречий должно проходить «исключительно политико-дипломатическими средствами» и учитывать позиций сторон, а также в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Накануне Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Баку и Еревана принимает меры по стабилизации обстановки.