В Кремле сообщили, чего ждут от США Песков: США следует призвать Украину отказаться от террористической активности

Фото: МО Украины

Москва предпочла бы, чтобы США призвали Киев отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении гражданской инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал призыв Вашингтона к украинским властям прекратить атаки на объекты энергетики в РФ, так как это может повлечь рост мировых цен на нефть.

Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности, в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов, — указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов. По его словам, Москва продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности ее граждан.

Также Песков заявил, что часть территории РФ де-факто оккупирована Украиной. Он добавил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.