В Кремле собщили о работе над ответом на потолок цен на нефть Песков: работа по ответу на потолок цен на нефть близка к завершению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает дополнительные предложения по вариантам ответа на потолок цен на нефть. По его словам, работа по этому вопросу близка к концу, передает РИА Новости

Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются, обсуждаются, — сказал Песков.

По его словам, перед Москвой стоит задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать ее интересам.

В середине декабря Песков сообщил, что указ главы государства по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет скоро опубликован. По словам представителя Кремля, тогда согласовывались последние детали.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.