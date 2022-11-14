В Кремле сказали, планируется ли общение Путина с Макроном Песков: Путин пока не планирует общение с Макроном

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Владимир Путин, Эммануэль Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует общение с французским лидером Эммануэлем Макроном. По его словам, «давно не было ничего субстантивного».

Нет, пока, давно не было ничего субстантивного и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею ввиду Путина и Макрона, поэтому, пока, чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать, — сказал Песков.

Ранее Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Французский лидер призвал как можно скорее активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил, что Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц настаивают на необходимости переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным, так как «реально оценивают обстановку». По его мнению, в ЕС понимают, что конфликт на Украине и антироссийские санкции больше вредят Европе, чем России.