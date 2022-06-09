В Кремле сказали, останется ли украинский язык государственным в Донбассе Песков: статус украинского языка в Донбассе будет зависеть от решения местных жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе украинского языка как государственного должны решить жители Донбасса. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинский язык останется государственным в тех районах и областях, которые перешли под контроль России, но не являются частью страны, а окончательное решение данного вопроса будет зависеть от местного населения

Мы ещё раз повторяем, все будет зависеть только от выбора людей, — подчеркнул Песков.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что русский язык получит статус государственного в этой области наравне с украинским. Он добавил, что украинский язык не будет запрещён и отметил, что никто «не собирается играть в какие-то языковые истории». При этом политик указал на то, что будет рассмотрена целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку.

Со схожим заявлением ранее выступил глава администрации региона Владимир Сальдо. Он пообещал, что в Херсонской области будут использовать два языка — украинский и русский, подчеркнув, что такая система отлажена с советских времен. По его мнению, знание двух языков является преимуществом жителей данной территории.