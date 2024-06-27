В Кремле сделали заявление в связи с попыткой переворота в Боливии Песков: Россия надеется на восстановление спокойствия в Боливии

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Дмитрий Песков

Кремль надеется на восстановление спокойствия в Боливии без вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что произошедшее в республике является внутренним делом Боливии.

Это внутреннее дело Боливии, здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности, — подчеркнул Песков.

Россия желает «скорейшего восстановления спокойствия» в Боливии, добавил официальный представитель Кремля. По его словам, очень важно, чтобы не было вмешательства третьих стран.

Ранее боливийские военные взяли штурмом Дворец правительства. По информации местных СМИ, солдатам удалось прорваться в здание. Бойцы республиканской армии также въехали на бронеавтомобиле на территорию президентского дворца.

Президент Боливии Луис Арсе объявил, что штурм военными правительственного здания в Ла-Пасе является попыткой государственного переворота. Он призвал граждан страны выступить против действий национальной армии с целью защиты демократии.

В МИД РФ назвали недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля и призвали все политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации общества. Там также предостерегли другие государства от «деструктивного иностранного вмешательства» в политику страны, отметив, что оно приведет к трагическим последствиям.