В Кремле сделали важное заявление о пасхальном перемирии Песков подтвердил окончание пасхального перемирия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной закончилось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Киев много раз нарушал его, поэтому российские военные продолжают выполнение задач.

Вы знаете, что имело место пасхальное перемирие, оно закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной, сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям, — сказал он.

Политолог Сергей Марков ранее заявлял, что пасхальное перемирие в зоне спецоперации показало добрую волю России к миру. По его словам, с человеческой точки зрения эта инициатива позволила людям отпраздновать Пасху. При этом он добавил, что с военной точки зрения перемирие дало возможность военным спокойно забрать убитых и раненых с поля боя, а также провести ротацию солдат.

Между тем военкор Евгений Поддубный информировал, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России эту информацию не комментировало.